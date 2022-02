FOTO/ TERAMO DICE NO ALLA GUERRA, D'ALBERTO: «L'EUROPA TROVI UNA VERA UNITA'»

Sotto la neve, protetti dai portici “di Fumo”, un centinaio di teramani hanno partecipato alla manifestazione contro la guerra, organizzata in piazza Martiri della Libertà dalle segreterie sindacali teramane, dall’Anpi, dall’Arci, da Emergency, Amnesty e Teramo Nostra. Ad aprire l’incontro, le parole del Sindaco Gianguido D’Alberto, che ha sottolineato il valore altissimo dell’articolo 11 della Costituzione, con il ripudio dell’Italia alla guerra, ricordando come in un momento così difficile, mentre il Mondo combatte unito per uscire dalla Pandemia, in Europa scoppia una guerra, che dimostra quale sia l’esigenza di un’Europa davvero unità. Poi hanno preso la parola Giovanni Timoteo e Fabio Benitendi, nonché i rappresentanti delle associazioni organizzatrici, tra i quali: CGIL Teramo, CISL Teramo, UIL Teramo, ANPI Teramo, ARCI Teramo, DEMOS, EMERGENCY Teramo, Teramo Nostra, Pd, Legambiente.