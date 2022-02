PRIMA ASSEMBLEA IN PRESENZA POST COVID, DAL LICEO DELFICO IL SEGNALE GIOIOSO DELLA RIPARTENZA

Non è stata soltanto un’assemblea liceale. È stata molto di più, quella ospitata oggi eccezionalmente dall’aula magna della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo. È stata un segnale vero di ripartenza, la prima assemblea in presenza dopo due anni di pandemia e Dad. I ragazzi del Classico e del Musicale Delfico, hanno voluto organizzarla per restituire alla loro quotidianità un momento di condiviso confronto.

L'assemblea si è aperta con l'intervento della docente di Storia e Filosofia, Silvia Riccioni, sulla guerra in Ucraina seguito da un minuto di silenzio per commemorarne le vittime.

Sono seguiti i ringraziamenti alla Dirigente scolastica, Loredana Di Giampaolo, al Magnifico Rettore Dino Mastrocola, al personale dell'Università degli Studi di Teramo (Sergio Pipitone in primis), al personale dell'Istituto Delfico-Montauti e alla Croce Bianca che hanno reso possibile la realizzazione dell'assemblea. L'assemblea è continuata fino alle ore 12:00 con coinvolgenti esibizioni musicali e con l'intrattenimento frizzante e brioso degli studenti coinvolti nell'organizzazione.