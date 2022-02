C'E' MOLTA NEVE IN MONTAGNA, STRADE LIBERE MA ATTENZIONE PER LE PROSSIME ORE

"Questa notte ne ha fatta veramente molta di neve in montagna, molta più di quella che alla fine dicevano i vari meteo. Noi ieri sera per precauzione siamo scesi in paese, questa mattina proveremo a risalire ma non è detto che riusciremo ad arrivare. Oggi per di più le previsioni danno di nuovo neve. Quindi attenzione a chi sale dalle nostre parti ci sarà sicuramente molta fresca". Lo scrivono in un post i gestori del rifugio Cima Alta ai Prati di Tivo. Anche a Crognaleto il Sindaco Giuseppe D'Alonzo informa che: "La preannunciata perturbazione siberiana ha dato i suoi frutti, manto nevoso da 50/80 cm con picchi oltre il metro creati dalle “bufere”! Nonostante ciò le strade comunali sono tutte pulite e in condizioni di sicurezza, tre mezzi all’opera che hanno lavorato tutta la notte, dando un servizio eccellente alla collettività, nonostante la rottura di una macchina da spinta per l’alto innevamento! Discreta anche la viabilità provinciale! Questa sera faremo lo spargimento del sale. Nella giornata di domani con la turbina provvederemo a fare gli allagamenti! Per quanto detto finora, un grazie particolare agli operatori comunali che hanno garantito in h 24 un servizio impeccabile su tutto il territorio".