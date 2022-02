ALLARME FURTI A VILLA MOSCA, I RESIDENTI DOPO I NUOVI CASI DI IERI DORMONO CON LE LUCI ESTERNE DELLE CASE ACCESE

Da diversi mesi, oramai, è allarme furti in vari quartieri e frazioni della provincia di Teramo. A Villa Mosca, ieri sera, i residenti hanno acceso le luci esterne alle case per paura delle bande che imperversano nella zona da ieri pomeriggio.

Ieri è stato inoltrato questo messaggio sui telefonini dei residenti: "BUONASERA STAMATTINA I LADRI SONO ENTRATI IN DUE APPARTAMENTI IN VIA NICOLA DA GUARDIAGRELE ED IN VIA PALATUCCI PIANO TERRA. INTERVENTO DELLA POLIZIA. STASERA SONO TORNATI DI NUOVO VERSO LE 20,30 SEMPRE IN ZONA. SCOPERTI INSEGUITI DA DUE PERSONE UNO AVEVA IL GIUBBOTTO ROSSO. GLI ABITANTI HANNO ACCESO TUTTE LE LUCI ESTERNE A GIORNO".

E stanotte in molti hanno tenuto le luci accese per paura dei ladri. Circa un mese fa erano stati individuati alcuni giovani a bordo di una utilitaria poi abbandonata nei pressi dell'incrocio per il Conad, fuggiti poi a piedi e dei quali si sono perse le tracce.

Non si puo' vivere spaventati. Prefetto e forze dell'ordine dovrebbero mobilitarsi di più, chiedono i residenti, per individuare la banda dei furti che operano indisturbati da mesi nel capoluogo.