SLAVINA SULLA STRADA, CHIUSA LA PROVINCIALE

Una serie di slavine sta interessando la provinciale 52 a Macchia da Sole nel Comune di Valle Castellana. In via precauzionale e dopo aver sentito il Sindaco la Provincia ha interdetto al traffico la strada. Per la viabilità alternativa la frazione dovrà usare la 49C via Vallinquina. Si tratta di una chiusura temporanea, nel frattempo l'Ente provvederà a liberare il tratto interessato.