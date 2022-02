GAIA VINCE ANCORA, È TRICOLORE COL RECORD PERSONALE SUGLI 800 E BIGLIETTO PER I MONDIALI

Gaia vince ancora. Ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona Gaia Sabbatini ha conquistato il titolo nazionale sugli 800 m fissando il tempo a 2:01.07.

La Sabbatini ha fatto una gara straordinaria duellando per tutto il tempo con Elena Bellò e, proprio nell'ultimo giro, ha effettuato il sorpasso vincente, sigillato da un vero e proprio ruggito quando ha tagliato il traguardo. Una prestazione assolutamente fantastica per l'atleta teramana: personal best, la terza di tutti i tempi in ambito nazionale sugli 800 m indoor nonché minimo per partecipare ai Mondiali indoor di Belgrado.