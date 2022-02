CON UNA TESI SUI CALCIONETTI SI LAUREA DOTTORESSA CON 110 e LODE

S’è laureata con quella che è, con ogni probabilità, la prima tesi sui caggionetti mai scritta. E non solo, perché l’ha fatto non in una facoltà teramana o abruzzese, ma nel Corso di laurea in scienze gastronomiche, nel dipartimento di scienze degli alimenti nell’Università di Parma”. Sì, a Parma. Nella capitale italiana del buon mangiare. È andata lì, Alessandra Di Pasquale da Sant’Omero, a cingersi il capo di lauro con l’eco sontuosa di un 110 cum laude. Nella costruzione della sua tesi, che si intitola “Calcionetti: storia, memorie tradizioni di un dolce natalizio, scrigno ed essenza d’Abruzzo”, la neodottoressa ha anche chiesto e ottenuto l’aiuto del gruppo facebook “L’Abruzzese fuori sede”, che ha partecipato attivamente a strutturare il bagaglio di conoscenze, necessario a riempire le 160 pagine della tesi. Ed è al gruppo di Gino Bucci che la dottoressa Alessandra ha confessato: “L’intero lavoro, nato dall’amore per la mia terra e dagli insegnamenti di vita delle mie nonne, è stato sostenuto dal pensiero che, se non fossi riuscita nell’intento, gran parte di tale patrimonio culturale avrebbe rischiato di essere accantonato dalle prossime generazioni”.