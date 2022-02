ALLARME FURTI A VILLA MOSCA, I RESIDENTI SONO PREOCCUPATI: LA BANDA DI LADRI CIRCOLA INDISTURBATA DA TRE GIORNI

Non si dorme a Villa Mosca. E' stato un fine settimana particolarmente stressante quello vissuto dai residenti di Villa Mosca ed in particolare da due vie: VIA NICOLA DA GUARDIAGRELE E VIA PALATUCCI, prese di mira da una banda di ladri che ha cercato in ore diverse e a più riprese, di entrare nelle case e appartamenti di questa zona. C'è paura ed i residenti non sanno cosa fare a parte aver creato un gruppo whatsapp dove comunicano tra loro ogni anomalìa in merito. Ieri i ladri sono tornati in queste vie ed hanno cercato di entrare nella casa di una dottoressa, ma per fortuna è scattato l'allarme e sono scappati. Ad interessarsi della questione, per ora, solo il Sindaco che ha iniziato a telefonare ai cittadini dopo alcuni post su facebook e l'onorevole Zennaro che ha lanciato un nuovo allarme furti in una nota, invitando il Comune e gli organi preposti: la Prefettura con le forze dell'ordine a fare, ognuno il proprio dovere, perchè i cittadini pretendono di stare al sicuri nelle loro abitazioni.

"Sono tre giorni che la banda gira indisturbata - scrivono sul gruppo i residenti - nell'indifferenza di tutto e con un comitato di quartiere che pensa solo all'ospedale". Non è da escludersi che se la situazione rimarrà invariata, i cittadini possano mettere in campo qualcosa di clamoroso nelle prossime ore.