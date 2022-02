RINVIATI I "100 GIORNI" ALLA MATURITA', IL SANTUARIO ASPETTA LA FINE DELL'EMERGENZA

Rinviata la festa dei 100 giorni agli esami

La direzione del santuario di San Gabriele comunica che, in seguito a un incontro tra i vari enti preposti alla sicurezza e alla sanità, convocato dal Prefetto di Teramo Massimo Zanni, si è ritenuto opportuno che la festa dei 100 giorni agli esami di maturità, prevista per il 14 marzo prossimo, venga rinviata a lunedì 4 aprile 2022.

Si è scelta una data dopo la fine dell’emergenza sanitaria prevista per il 31 marzo, cosicché i giovani siano più liberi di festeggiare.

Quindi il 4 aprile gli studenti potranno di nuovo tornare numerosi al santuario per una giornata di preghiera e festa in compagnia del santo loro protettore.

La festa del 4 aprile prevede la celebrazione di sante messe a ogni ora (8,9,10,11,12-16,17). Dopo ogni messa seguirà il tradizionale e atteso rito della benedizione delle penne.

** Per una migliore organizzazione dell’evento, gli studenti sono invitati a venire al santuario a mezzo pullman, comunicando la propria partecipazione alla direzione del santuario (086197721 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – 3484755206 (WhatsApp).