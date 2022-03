ADDIO DARIO, RAGAZZO DELLA VIA GLUCK

Ospitiamo volentieri questa lettera di addio per Dario Di Filippo, scomparso questo pomeriggio a 76 anni

Il nostro ragazzo della via Gluck ci ha lasciato..........

Caro Dario,

la notizia della tua scomparsa mi ha sconvolto, e sono certo che tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti hanno provato la stessa sensazione . All'improvviso un messaggio di un amico comune, mi ha squarciato il petto ed ho provato un grande dolore e smarrimento .All'inizio non riuscivo a pensare fosse vero, non riuscivo a capacitarmi che il nostro Dario,il fratello maggiore che tutti vorrebbero , ci ha lasciato . Sembrava quasi uno scherzo uno di quelli che facevi spesso quando eravamo insieme, sempre garbati e con grande stile.

A chi leggerà queste poche righe voglio descrivere un uomo speciale, buono, disponibile ,capace di comunicare a tutti la sua voglia e la sua gioia di vivere . Premuroso e pronto a dispensare consigli e ad aiutare chi aveva bisogno. La sua passione per il calcio che ha praticato con noi sino ad età avanzata, per la chitarra con la quale allietava le serate trascorse tra amici e che apriva puntualmente con la canzone "il ragazzo della via Gluck".

Ci hai dato tanto caro Dario, forse nemmeno sai quanto , eri un punto di riferimento per tutti noi e non perdevi occasione per renderti utile. Lo facevi senza cadere mai nella retorica e con una delicatezza disarmante. Riuscivi a comunicare con tante generazioni diverse facendoli sentire tutti tuoi coetanei. Eri trasversale dai Baby Boomers alla generazione Generazione Z e tutti ti hanno voluto un gran bene.

Ho ricordi sempre vivi della nostra amicizia , pieni di colori e nemmeno uno sgualcito o in bianco e nero , perché la tua capacità era quella di rendere piacevole ogni incontro. L'amore immenso per la tua famiglia per tua moglie, per i tuoi figli e per i tuoi amatissimi nipoti, gioielli preziosi che hai amato profondamente. Eri orgoglioso di loro e quando ne parlavi lo comunicavano i tuoi occhi e le tue parole.

Rimane un senso di vuoto, di impotenza di fronte alla morte che ti ha ghermito e strappato alla vita . Il tuo ricordo rimarrà vivido e forte in tutti quelli che hanno avuto l'onore di averti come amico . Ai tuoi familiari la vicinanza ed il cordoglio per questa perdita così dolorosa.

Daniele