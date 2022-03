«DIECI CONTROLLI DELLA ASL IN UN ANNO, ADESSO BASTA», CHEF TERAMANO PASSA AL CONTRATTACCO: «ACCESSO AGLI ATTI PER SCOPRIRE CHI CE LI MANDA...»

Dieci controlli in un anno. Anche col locale chiuso per Covid. «Questa è una tassazione vera e proprio - sbotta Alessandro De Antoniis, titolare di Cipria di Mare - dieci controlli in un anno da parte della Asl e mai una contravvenzione, però ogni volta si perdono mese giornate di lavoro, bisogna tirare fuori tutti i documenti, io non dico che non sia giusto, ma dieci in un anno solo alla mia attività, voglio sapere se è un caso o se qualcuno ce li manda». De Antoniis, davanti al decimo sopralluogo della Asl, ha deciso di agire: «Adesso faccio subito un accesso agli atti per verificare i motivi di questi controlli e scoprire se c’è qualcuno che li orienta… adesso basta»