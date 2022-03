VIDEO / L'ALTRA CITTA' E' STATA NEL QUARTIERE "SAN GIORGIO" TRA SPORCIZIA E PARCHEGGI FOLLI

Ieri, la trasmissione "L'Altra Città", in onda tutti i giovedi su R115 alle ore 21, è approdata nel cuore di Teramo: nel quartiere San Giorgio che racchiude anche via Capuani. Abbiamo fatto un giro con i rappresentanti del comitato di quartiere. Tanti i problemi di Teramo città che non è più il famoso "salotto" buono di venti anni fa. Vivere in centro è difficile soprattutto perchè c'è tanta sporcizia e parcheggi folli (in via Capuani), perplessità anche sulla nuova Apu (Area pedonale urbana) appena istituita dall'Amministrazione che manca dei controlli della Polizia Locale.

