BAINAIT / E' DINO MASTROCOLA L'OSPITE DI QUESTA SERA: IL RUOLO DELL'ATENEO TRA POST PANDEMIA E PROSPETTIVE, CERCANDO DI DARE UNA RISPOSTA ALLA DOMANDA DI FUTURO DEI NOSTRI GIOVANI

Sarà Dino Mastrocola, magnifico rettore dell'Università di Teramo, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, il rettore avrà modo di ripercorrere i mesi non facili della pandemia, soffermandosi sul ruolo fondamentale dell'UniTe sia nella gestione dell'emergenza, quando divenne hub vaccinale, sia nel rapporto con gli studenti, coi quali non è venuto mai meno il confronto e il dialogo inclusivo. Il ruolo dell'Ateneo teramano, i suoi rapporti con le università abruzzesi ed estere, il futuro stesso del sistema universitario abruzzese, una puntata ricca di spunti e di riflessioni. Ma, come è nello stile di Bainait, non mancheranno momenti di racconto più intimo e personale. BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116