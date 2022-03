LA REGIONE SPENDE 1,7 MILIONI PER GLI ASFALTI DEL GIRO, MA DIMENTICA LA SALITA PIU' IMPORTANTE

"La Giunta Regionale destina 1,7 milioni di euro ai lavori di adeguamento delle strade d'Abruzzo che vedranno il passaggio della corsa rosa nel prossimo maggio. In maniera clamorosa e incredibile, tuttavia, denotando una miopia e una conoscenza del territorio a dir poco mediocre, resterà esclusa dai finanziamenti stanziati la salita finale della tappa, la S.P. 64 di Roccamorice, che, per inciso, fornirà il tono di eccellenza alla corsa, stanti pendenze e percorso conosciuti dai ciclisti di tutta Europa". E' quanto dichiara, in una nota, il sindaco di Roccamorice Alessandro D'Ascanio, che è anche consigliere della Provincia di Pescara e consigliere del Parco Nazionale della Maiella. "Tutto ciò - prosegue il sindaco - ad onta dell'inserimento dei lavori di adeguamento nel Piano Triennale delle opere pubbliche della Provincia di Pescara, e della richiesta di finanziamento inoltrata dall'Ente provinciale alla Regione. Si tratta di un'esclusione veramente illogica e mortificante - lamenta D'Ascanio - che impedirà l'adeguamento degli ultimi dieci chilometri della gara, ad oggi segnati da una condizione di abbandono colpevole".