BUCCIARELLI SI DIMETTE DAL COMITATO DI QUARTIERE: «TROPPE POLEMICHE E POCA PARTECIPAZIONE...»

E’ stanco. Stanco delle polemiche. Soprattutto di quelle che vengono da chi protesta senza partecipare, come nel caso dello spostamento della Centrale Elettrica della Cona, per la quale si è battuto per anni, fino alla “vittoria” dell’ormai avviato interramento. Ma adesso, Domenico Bucciarelli non ce la fa più. Davanti all’ennesima protesta dei residenti, che criticano i nuovi tralicci «Senza sapere che si tratta di una soluzione temporanea, ma poi saranno rimossi - spiega - ma del resto non lo possono sapere se non si informano, e io sono da sempre solo a combattere, nessuno che partecipi davvero, nessuno che voglia darsi da fare, io ho parlato con l’Enel e ho chiarito, ma nessuno mi ha chiesto nulla… anche il Comune non risponde… a questo punto basta, mi faccio da parte e si impegni qualcun altro… io più di questo non posso fare», Dunque, l’ex assessore, storico presidente del Comitato di Quartiere e coordinatore dei comitati, è pronto a lasciare. «In questa città le cose non vanno bene», commenta amaramente