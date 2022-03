SEMAFORO ROTTO A SAN NICOLO', RESIDENTI SFIDUCIATI, NESSUNO RISOLVE IL PROBLEMA DA DECENNI

«Dopo anni di segnalazioni all ufficio Urp, al sindaco, all' assessore Verna, all' assessore Filippini (dato che è di San Nicolò) nulla è cambiato. Ieri l'ennesimo blackout. Abbiamo un' amministrazione che governa da quasi 4 anni e non sanno neanche sistemare un semaforo in una zona pericolosissima. Hanno detto che sanno qual è il problema. Allora ci vogliono 3 anni. Dico 3 anni per aggiustarlo?». E' la segnalazione che giunge stamattina sul non funzionamento nel pericoloso incrocio che dalla superstrada porta alla variante di San Nicolo. Un problema vecchio come il "cucco" e che si rimpalla da amministrazione a amministrazione. E non è mai la volta buona.