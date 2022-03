CHIUSO ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA IL RIFUGIO CIMA ALTA AI PRATI DI TIVO: C'E' MOLTA NEVE MA MANCA L'ACQUA

Anche questo weekend il rifugio CIMA ALTA ai Prati di Tivo rimarrà chiuso. "solo ieri siamo riusciti a salire fino al rifugio… non con poche difficoltà… non abbiamo acqua e non abbiamo il tempo materiale per riparare la cosa… attenzione questa notte ha fatto altri 20 cm di fresca e come vedete dalle foto in dei punti già ce ne era molta… speriamo per il prossimo weekend di poterci tornare ad ospitare…", scrive il titolare Luca Mazzoleni sui social.



Il panorama e le foto sono davvero belle e anche noi di certastampa.it non potevamo non pubblicarle.