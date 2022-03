NERETO: SINDACO E MAGGIORANZA PRENDONO LE DISTANZE DAL CAPOGRUPPO “NO GREENPASS” CHE PARTECIPERÀ ALL’EVENTO DI NUOVE SINTESI

Comunicato stampa Gruppo Civico di maggioranza "Viviamo Nereto":

la partecipazione del consigliere comunale Augusto Di Berardino al convegno dell'associazione Nuove Sintesi, previsto per domenica 6 marzo a Bellante, nel quale saranno trattate tematiche socio sanitarie contro il green-pass e le norme del Governo Draghi, è da intendersi esclusivamente a titolo personale e non come capogruppo di maggioranza. Tutti i consiglieri comunali di maggioranza infatti, su tali opinioni e posizioni pubbliche del consigliere Di Berardino, specificano di essere in totale disaccordo e ne prendono le distanze.

Il consigliere Di Beradino per fortuna in Italia è libero di esprime liberamente le proprie convinzioni, così come ha fatto costantemente sui social, ultimamente anche per quanto attiene il tragico conflitto bellico in Ucraina che invece bisogna condannare senza se e senza ma.

Mi preme specificare infine che, per quanto attiene le tematiche amministrative (più proprie al ruolo di amministratori) al momento, non ritengo vi siano motivi altrettanto seri per prendere dei provvedimenti e le distanze dal consigliere comunale Di Berardino, se lo stesso, naturalmente, ha ancora la voglia, slancio e impegno per affrontare argomenti di natura amministrativa locale, visti i tanti risultati ottenuti dalla nostra amministrazione comunale.

Il Sindaco di Nereto

Daniele Laurenzi