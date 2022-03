CORALE / LA PARTITURA POETICA DI ALESSANDRA CORBETTA







Poeta: ALESSANDRA CORBETTA

da "Blu" di Alessandra Corbetta, in "Corpo della gioventù", (puntoacapo 2019)

BLU

(a Camilla)

La rincorsa all’unicità

sfinisce

Dicono che la nostalgia m’appartenga

come l’esile equilibrio del fenicottero,

sicuro su una gamba sola. Il blu

sa essere tremendo

ma perdonerà questa fase rosa

di mattoni e nubi.

L’unicità è lì sospesa

tra l’onda e la sua schiuma:



il blu è atroce, ora lo sai. Ha per prezzo

il lancio folle della moneta,

caduta a terra

nel cappello del mendicante.

NOTA DI LETTURA

Alessandra Corbetta, con la sua scrittura, costruisce delle stanze emozionali dove chi legge può entrare a stare; le immagini che ci offrono le sue poesie sanno intercettare, naturalmente, il vivente nel quotidiano, staccandolo dalle sue funzioni automatiche di corpo mobile nel mondo: oggi, in questo spazio oltre il ‘900, sempre più, di fronte a un testo di poesia, bisogna parlare di partitura, proprio come si farebbe in campo musicale; e questa coscienzacompositiva – fatta tutta di parole e interpunzioni e contrappunti linguistici – deve assumere a sé il poeta di questo inizio 2100; perché non c’è più forma in quanto ogni forma è superata – quando è conosciuta – e compresa nell’ineluttabile avanzamento letterario: il poeta risiede, esclusivamente, nella lingua che gli è propria, che deve essere un dire privato e pubblico, cioè condivisibile.

Ma che cosa è l’estate per un poeta se non la fine di un percorso che già vede il prossimo traguardo verso un tempo di semina, rinascita e raccolto: ecco, su questo pare si concentri la ricerca che Alessandra Corbetta colleziona nel suo ultimo lavoro – “Estate corsara”, puntoacapo, 2022 –, dove sembra tentare uno strappo biografico per un viaggio altro, per zittire chi dice che “scrivere è una briciola di non-vissuto.”

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI:https://youtube.com/shorts/ftnDd1tCflg?feature=share .