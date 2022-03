IL PUNTO PER GLI AIUTI PRO UCRAINA LASCIA VIOLA E SI SPOSTA NEL CAPANNONE EX VILLEROY ALLA STAZIONE

Il punto di riferimento per gli aiuti pro Ucraina si sposta alla Stazione. "Finalmente siamo riusciti, grazie all’intervento del Sindaco di Teramo, ad individuare e mettere subito in attività un capannone adeguato per accogliere la vostra meravigliosa prontezza nel contribuire ad alleviare la disperazione della popolazione Ucraina. Il magazzino si trova a fianco alla pizzeria La Stazione".