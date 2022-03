ROSETO/ AUTO SI RIBALTA SUL CIGLIO DELLA STRADA: DUE DONNE FERITE

Oggi, poco prima delle 15:00, una squadra dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi è intervenuta a Cologna Spiaggia di Roseto degli Abruzzi, al Km 412+700 della SS16, nei pressi della chiesa di San Gabriele, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due Fiat Punto. Per cause in corso di accertamento, una delle due Fiat Punto ha tamponato l'altra che era ferma sul ciglio della strada e si è ribaltata sul fianco sinistro. A bordo dell'auto si trovavano due donne, madre e figlia, con l'anziana seduta sul sedile del passeggero rimasta bloccata nell'abitacolo, mentre la figlia è riuscita a liberarsi da sola ed uscire dal veicolo. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare la cesoia idraulica per tagliare i montanti del sedile ed estrarre la donna dallo sportello posteriore dopo averla adagiata ed immobilizzata su una barella spinale. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere le persone infortunate e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. A causa dei traumi riportati le due donne sono state trasportate presso l'ospedale di Giulianova con due ambulanze del 118. Il tratto della SS16 interessata dall'incidente è rimasto chiuso al traffico veicolare per tutta la durata delle operazione intervento. La viabilità è stata comunque garantita deviando i veicoli in transito sul parcheggio della chiesa di San Gabriele. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Giulianova intervenuti sul posto.