CLAMOROSO/ AL CONCORSONE OSS LA GRADUATORIA E' DA RIFARE: C'ERANO DOMANDE CON RISPOSTE "GIUSTE"... MA SBAGLIATE...

Il megaconcorsone gestito dalla Asl di Teramo, per l’assunzione di Oss destinati alle Asl di Teramo, Lanciano - Vasto - Chieti e Avezzano - Sulmona - L’Aquila, e del quale è stata già diffusa la graduatoria… è sbagliato. O meglio: sono sbagliate le risposte considerate valide per sei delle domande per le quali molti concorrenti hanno presentato ricorso. Quindi adesso, accertato l’errore, va rifatta tutta la correzione, con l’effetto che chi ha risposto “sbagliando” a quelle domande, adesso se le ritroverà valide e chi invece ha risposto in maniera considerata “esatta” se le ritroverà sbagliate. L’errore è della ditta che ha preparato le domande e le risposte per la correzione automatica. Si vedrà con quali conseguenze. Intanto, c’è da rifare tutto e la graduatoria cambierà. E chissà che qualcuno non perda il posto per il quale ha già organizzato festeggiamenti.

Quali sono le domande sbagliate?

Eccole:

a questi due quesiti emerge che la Ditta affidataria ha rilevato che le risposte impostate quali esatte ai fini della correzione automatica (rispettivamente b ed a), sono in realtà errate essendo esatta la risposta c per ambedue:

1. NELLA GESTIONE DI UNA PERSONA CON CATETERE VESCICALE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONE DELLE VIE URINARIA E' IMPORTANTE:

a) Igiene perineale accurata e quotidiana con disinfettante

b) Tutte le precedenti

c) Favorire l'idratazione

2. COSA ACCADE NELL'ESSERE UMANO CON L'AVANZARE DELL'INVECCHIAMENTO

a) Tutte le precedenti

b) iI tessuto adiposo si riduce a favore della massa magra (massa muscolare)

c) Si riduce la motilità intestinale



ai due quesiti di seguito riportati, in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione, la Commissione stabilisce che sono da considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema (rispettivamente a e c) sia la b per la domanda sotto indicata quale n.3, sia la a per la domanda sottoindicata quale n.4:

3. LA DOCCIA O IL BAGNO PRE-OPERATORIO DEVONO ESSERE ESEGUITI

a) Sia alla sera che al mattino prima dell'intervento

b) La sera del giorno prima dell'intervento

c) Il pomeriggio del giorno prima dell'intervento

4. COME Si DEFINISCE LA PULIZIA ATTUATA IN AMBIENTI DI DEGENZA PER SOGGETTI INFETTI

a) Pulizia giornaliera

b) Pulizia periodica

c) Pulizia terminale



al quesito di seguito riportato, la Commissione conferma quale esatta la risposta così impostata dal sistema (c) :

5. A QUALE CATEGORIA DI RIFIUTI APPARTENGONO LE PELLICOLE E LE LASTRE FOTOGRAFICHE

a) Rifiuti sanitari non pericolosi

b) Rifiuti speciali pericolosi

c) Rifiuti speciali non pericolosi



al quesito di seguito riportato, la Commissione ritiene che la risposta data quale esatta dal sistema (c ) è in realtà sbagliata e conferma quale risposta esatta la a:

6. IL PAZIENTE COLPITO DA ICTUS IN FASE ACUTA VA POSIZIONATO

a) Supino e/o prono e sui due lati

b) Prono e sul lato sano

c) Supino e sul lato sano



al quesito di seguito riportato, tenuto conto di quanto precisato al riguardo dalla ditta affidataria, la Commissione conviene che tutte e tre le risposte siano corrette:

7. IL LAVAGGIO DELLE MANI VA FATTO

a) Quando si viene a contatto con oggetti contaminati

b) Prima e dopo ogni manovra sul paziente

c) Quando si viene a contatto con materiali biologici

Stupisce il fatto che ad una domande… la risposta valida siano… tutte le risposte, ma probabilmente non consolerà chi adesso dovrà vivere nell’attesa della nuova graduatoria.

E ci si chiede: come intende la Asl rifarsi della figuraccia nei confronti della ditta?

Proponiamo tre risposte:

a) applicando una pesante penale

b) non utilizzandola mai più

c) costringendola a farsi carico di tutti i danni

Quale sarà quella giusta? Anzi: come al concorso ...sono valide tutte e tre...