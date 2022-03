FOTO/ "L'ANNUNCITE" DEL COMUNE LI COLPISCE A "MORTE", ECCO COME E' RIDOTTA L'AREA CAMPER DELLA GAMMARANA

Il Comune di Teramo annuncia (solo su un quotidiano...il resto è forse...noia) che spenderà la bellezza di 100 mila euro per rifare l' area camper a Teramo, che come noto, l'Ente ha individuato alla Gammarana. Nel frattempo, una lettrice si è fatta un bel giro proprio in questo spazio ridotto a una discarica a cielo aperto e non da oggi. Sarebbe il caso, invece di annunciare...di fare. Sarebbe anche cosa buona e giusta fare in modo che la Teramo Ambiente passi quotidianamente in quel punto magari, facendo quello per il quale i teramani paga questa società: pulire...pulire e ancora...pulire...invece di passare e fare finta di niente. Ci rendiamo conto che pulire è un lavoro pesante ma se si accetta un contratto è bene anche onorarlo. O no?