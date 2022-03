“QUESTO NON È AMORE” DOMANI LO STAND DELLA QUESTURA



Martedì 8 marzo 2022, “Giornata internazionale della Donna”, la Questura di Teramo, nell’ambito della campagna permanente “Questo non è amore”, nella fascia oraria compresa dalle 15.00 alle 19.00, allestirà uno stand con presenza interattiva di personale in uniforme presso il Centro Commerciale “Val Vibrata” di Colonnella al fine di offrire alla cittadinanza informazioni relative al contrasto alla violenza di genere.

Nel corso dell’iniziativa, sarà realizzata una capillare distribuzione del volantino pieghevole e della brochure “Questo non è amore”, realizzata dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, in cui vengono raccontate testimonianze di vittime ed illustrati alcuni dati statistici. Inoltre, attraverso strumenti audio - video diffusivi verranno condivisi video istituzionali, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini a favorire l’emersione di situazioni di violenza.

Lo stand sarà allestito nelle vicinanze del punto vendita “Calzedonia”, che ha collaborato alla campagna in argomento, mediante la distribuzione in tutti i punti vendita d’Italia di una shopper che riporta gli slogan contenuti nella suddetta brochure con l’obiettivo di far comprendere la delicatezza del fenomeno attraverso un linguaggio chiaro ed immediato.