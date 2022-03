CONCORSO ADDETTO STAMPA, 42 CONCORRENTI… NESSUN GIORNALISTA IN COMMISSIONE

Sono quarantadue, gli aspiranti al posto da addetto stampa della Asl di Teramo.

Per la precisione, quarantadue concorrenti al “concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – (Addetto Stampa) cat. D”. Quarantadue concorrenti, che dovranno essere sottoposti al giudizio della commissione… e qui la cosa si complica. Perché la commissione, appena nominata, non prevede né giornalisti né addetti stampa, cioè nessuno che abbia una competenza specifica in materia.

Eppure, nel bando c’era scritto che avrebbero fatto parte della commissione: “…due operatori appartenenti alla categoria D dello stesso profilo messo a concorso…”, e il profilo messo a concorso è quello dell’addetto stampa.

Invece, non ci sono addetti stampa, in commissione.

Perché la commissione è questa:

PRESIDENTE

Di Biagio Andrea - Responsabile dell'UOS Investimenti e progettazioni, quale titolare;

Breda Roberto - Responsabile dell'UOS Manutenzioni, quale supplente;

COMPONENTI

Villani Antonella - CTP Ingegnere gestionale (Cat. D) della Asl di Teramo, quale componente titolare

designato dal Collegio di Direzione;

Casmirri Francesca - CTP Informatico (Cat. D) della Asl di Teramo, quale componente supplente designato dal Collegio di Direzione;

Calabrese Antonella - CTP Ingegnere gestionale (Cat. D) della Asl di Teramo, quale componente titolare designato dal Direttore Generale;

Casini Andrea - CTP Ingegnere gestionale (Cat. D) della Asl di Teramo, quale componente supplente designato dal Direttore Generale;

SEGRETARIO

Lelli Federica - Assistente amministrativo (Cat. C) in servizio alla Asl di Teramo, quale titolare;

Taraschi Stefania - Assistente amministrativo (Cat. C) in servizio alla Asl di Teramo, quale supplente.

Una commissione di ingegneri… per scegliere un giornalista addetto stampa.