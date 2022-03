VIDEO / E' TORNATO IL CARNEVALE MORTO...MA SOLO SU FACEBOOK

Anche per 2022, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Montorio al Vomano, la Pro Loco Montorio al Vomano, ha dato vita al Funerale del Carnevale Morto 2022 in streaming (CARNEVALE MORTO QUI) . Una tradizione che si ripete da circa 100 anni.

Il Carnevale morto di Montorio si è svolto ugualmente con successo e con migliaia di visualizzazioni per il video del rito funebre girato da Antonio D'Orazio, senza il lungo corteo con la banda cittadina, ma con la partecipazione delle storiche figure: "Lu Carnaval" interpretato da Luigi D'Agostino, la vedova Addullurat da Luigi Falconi, il sacerdote "lu predd" da Vincenzo Macedone, il vescovo da Roberto Ferreo, il sagrestano da Carlo Eleuteri, il primo cittadino "lu sindeche de contrada Torrito" da Fiorenzo Sbaraglia, la cummare da Roberto Marcozzi e le maschere a lutto da Diomira Nibid, Anne ed Ersilia Di Silvestre. Non è mancata la consueta satira che ha toccato il tema dei vaccini, con battute simpatiche sul booster, la terza dose, e sul timore di rimanere senza gas per la guerra in Ucraina.