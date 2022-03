VIDEO - UCRAINA / «AIUTATECI AD AIUTARE» L'ASSOCIAZIONE KERJGMA LANCIA UN APPELLO

«Dopo una riunione in prefettura ieri, che sembra non abbia portato a conclusioni operative, d'accordo col Sindaco di Teramo ho chiamato la Viceprefetto spiegando l'urgenza di raccordare la risposta spontanea di tante persone ad ospitare ucraini,per evitare il caos e la mancanza di tutele sanitarie e non solo ... Ho ottenuto almeno un riferimento certo da dare a tutti, perciò credo debba passare attraverso la stampa ...». Lo scrive Sergio D'Ascenzo dell'associazione Kerjgma.

Tutte le disponibilità di risorse vanno comunicate ai seguenti indirizzi mail, precisando indirizzo, spazi, posti letto e grado di autonomia, oltre ad un recapito telefonico del referente / donatore, ospite.

