PARTITO CON ENZO DI SALVATORE IL PROGETTO "IO CITTADINO" DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

È partito oggi il progetto “Io Cittadino”, organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Teramo, con il suo primo incontro tenutosi in mattinata presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo con la presenza del Docente di diritto costituzionale dell'università di Teramo Enzo Di Salvatore. I temi trattati in questa prima lezione sono stati gli articoli fondamentali della Costituzione e la storia di come essa è stata stilata dai Padri e le Madri Costituenti. Al termine della lezione si è aperto un dibattito, durante il quale gli studenti hanno posto domande riguardo all’attuale situazione tra Russia e Ucraina facendo riferimento all’Articolo 11 della nostra Costituzione.

Oltre al Prof.re Di Salvatore vi hanno preso parte la Vicepresidente Giada Faragalli (I.I.S. Alessandrini-Marino) e i componenti della giunta esecutiva Romolo Giansante (Convitto M. Delfico), Ermanno Santone (Convitto M. Delfico) e Nicole Ferrante (I.I.S. Alessandrini-Marino).

Il fine del progetto è quello di accrescere negli studenti la coscienza civile e approfondire la materia dell’educazione civica, così da formare cittadini consapevoli. Il prossimo incontro si terrà mercoledì 30 marzo alla presenza del Viceprefetto di Teramo Dottoressa Roberta Di Silvestro e del Presidente del Tribunale di Livorno Dottor Luciano Costantini.