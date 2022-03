CONCORSO ADDETTO STAMPA / DOPO LA PROTESTA DELL'ODG, LA ASL "ALLARGA" LA COMMISSIONE E INSERISCE UN GIORNALISTA...

Salto mortale carpiato, con giravolta: la Asl dopo la protesta dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, che aveva contestato l'assenza di un giornalista, nella commissione del concorso per l'assunzione di un addetto stampa, ha sfoderato il colpo a sorpresa e questa mattina, con una delibera aggiuntiva, ha allargato la commissione nominando anche Licia Caprara, addetto stampa della Asl di Lanciano Chieti Vasto. Giustificazione? "Era stata omessa per un mero errore materiale", come dire: la volevamo nominare, ma ce l'eravamo dimenticata... Per carità, può succedere, nulla di più facile che in un concorso per l'assunzione di un giornalista, ci si dimentichi proprio dell'unico giornalista in commissione.