GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, LA POLIZIA HA ALLESTITO UNO STAND AL CENTRO COMMERCIALE VIBRATA

In occasione della giornata internazionale della donna, la Questura di Teramo, nell'ambito della campagna "questo non è amore", ha allestito uno stand con presenza di personale in uniforme presso il centro commerciale "Val Vibrata" al fine di offrire alla cittadinanza informazioni relative al contrasto alla violenza di genere. È stata effettuata una estesa distruzione del relativo volantino pieghevole e della brochure realizzata dal Servizio Centrale della Polizia di Stato, in cui vengono raccontate testimonianze di vittime ed illustrati alcuni dati statistici. L'evento ha riscosso parecchio interesse da parte dei presenti all'interno del centro commerciale.