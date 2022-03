LI ABBIAMO CHIAMATI EROI, MA NON LI ABBIAMO PAGATI E ADESSO... LI LICENZIAMO

Se c’è un termine che rimarrà impresso nelle menti, sia dei dipendenti della Sanità che della popolazione in generale, ricordando i momenti più bui della pandemia, questo non potrà che essere EROI, termine con il quale abbiamo imparato a riconoscere chi ci ha garantito il diritto alla salute in qualunque condi- zioni e a qualsiasi prezzo.

Peccato però che i cosiddetti eroi, ad oggi non hanno ancora ricevuto i compensi spettanti per l’espletamento della campagna vaccinale che si è protratta da Maggio ad Agosto 2021. Campagna vac- cinale che ha avuto il merito non solo di ridurre i contagi, ma, soprattutto, di rendere decisamente meno aggressivi gli effetti del contagio da Covid.

Campagna vaccinale svolta senza sosta che ha messo in sicurezza la nostra provincia, alla cui base c’è stato l’enorme impegno della comunità sanitaria nel suo complesso. Impegno profuso con professiona- lità ed abnegazione ma che ad oggi non ha trovato alcun riconoscimento economico grazie a pastoie burocratiche le cui responsabilità si perdono nei rapporti Stato – Regioni – ASL.

Così come da un lato si pubblicizzano da parte dei politici nazionali e regionali, ipotesi di stabilizzazio- ni del “personale Covid”, ma dall’altro, ad oggi, l’unica certezza è che ci sono contratti di personale d pendente delle ASL, assunti per fronteggiare la pandemia, che scadranno il 31 Marzo 2022.

Si tratta della stragrande maggioranza di contratti a tempo determinato, derivanti dagli avvisi Covid. Ri- schio quello del mancato rinnovo dei contratti che aggiungerebbe così oltre al danno, che si verrebbe a determinare con una simile riduzione di personale con una pandemia ancora in atto per i cittadini, anche la beffa, per tutti quei dipendenti che in questi mesi, hanno messo a rischio la loro incolumità e quelle delle loro famiglie, prodigandosi, nonostante qualcuno fosse alla prima esperienza lavorativa, nella cura dei pazienti affetti da Covid e per limitarne la diffusione.

La FP CGIL chiede alla ASL, alla Regione Abruzzo e al Governo che si metta in campo ogni azione necessaria per il rinnovo dei contratti del personale assunto per fronteggiare l’emergenza COVID fino ad arrivare alla stabilizzazione dello stesso e di liberare le risorse necessarie al pagamento di quanti han- no lavorato con professionalità alla campagna vaccinale per contrastare la diffusione del COVID.

FP CGIL Teramo