CENTO GIORNI DAGLI ESAMI/ E' PARTITA LA GRANDE MACCHINA DELL'ORGANIZZAZIONE: ATTESI 35 MILA STUDENTI: VIETATO L'ARRIVO CON LE AUTO...SOLO A BORDO DEI PULLMAN E...NIENTE ALCOL

Il 4 aprile, per i 100 giorni, anzi no, per gli 80 giorni dall'esame di stato, si potrà accedere al Santuario di San Gabriele solo a bordo di pullman, sarà vietatissimo muoversi con le auto. E' quando reso noto, in un incontro che si è svolto oggi in Prefettura con le forze dell'ordine e il Comune di Isola del Gran Sasso. In Abruzzo da quanto si è appreso sarebbero 35 mila i ragazzi dell'ultimo anno che potrebbero raggiungere Isola per il 4 aprile ma il numero non è ancora certo. E' comunque intenzione di tutti far svolgere l'evento nella piena normalità pre covid. Qualche giorno prima sarà emessa una ordinanza del Sindaco Andrea Ianni per il divieto assoluto di alcolici. Una nuova riunione è prevista per domani.

L'assessore all'istruzione Paola Di Luca evidenzia che: «siamo in contatto con la consulta degli studenti a livello provinciale e regionale e stiamo organizzando l'evento che vorremo possa tornare ad essere più normale possibile, per intenderci come prima che scoppiasse la pandemia. Ci aspettiamo tanti studenti e ci stiamo preparando al meglio».

E' prevista una messa di accoglienza di tutti gli studenti che sarà celebrata dal Vescovo Lorenzo Leuzzi alle ore 11. E' probabile ma non è certo ancora che si ripeterà il rito della benedizione delle penne.