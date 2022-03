IL COMUNE VUOLE ABBATTERE LA TRIBUNA DEL VECCHIO COMUNALE, SERPENTINI INVITA CITTADINI E TIFOSI ALLA LOTTA

Ha parlato ai "posteri" il professor Elso Simone Serpentini durante la trasmissione Biancorossi denunciando lo scempio che l'attuale amministrazione si starebbe preparando a mettere in campo, è proprio il caso di dirlo. Serpentini denuncia quanto starebbe in animo di fare l'amministrazione D'Alberto che per "recuperare" lo spazio del vecchio comunale vorrebbe abbattere una parte della struttura e spiega: "L'attuale amministrazione comunale ha in animo un progetto che prevederebbe l'abbattimento della vecchia tribuna. Teramani non fidatevi perchè il progetto non prevede la conservazione e il restauro del campo sportivo comunale nella sua integrità ma lo si vuole abbattere, perchè vogliono sventrare la parte sotterranea per costruirci un parcheggio, con la caduta della tribuna per far transitare meglio le auto sulla circonvallazione, perchè a Teramo le auto sono sacre. Il Comune per paura dei tifosi vorrebbe conservare solo la curva est. Un monumento a sè stesso simile al muro del pianto di Gerusalemme - dice sempre Serpentini - che senso ha conservare solo la curva est?"

Bisogna stare attenti dice sempre Serpentini: «Il Comune vorrrebbe aprofittare del momento di distrazione e della buona fede. dei cittadini. Bisogna combattere fino alla fine per evitare questo, un campo sportivo che deve rimanere cosi com' è: devono solo restaurarlo. Tifosi teramani siate pronti alla lotta e alla battaglia perchè il comune vuole abbatterlo. Questo è un progetto scellerato».