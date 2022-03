MI ILLUMINO DI MENO IN BICICLETTA, VENERDI 11 MARZO...DA TORRICELLA A TERAMO

Quest’anno la celebre campagna radiofonica M’illumino di Meno è prevista per l’11 marzo 2022 e si caratterizza per l’esplicito riferimento alla bici, sia nel messaggio scritto: “Pedalare, Rinverdire, Migliorare!” che nell’immagine, un disegno di una bici realizzata con fiori e foglie. Oltre agli spegnimenti simbolici l’appello, in questi giorni dell’aumento dei prezzi dell’energia, a migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse diminuendo l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico con il passaggio alle fonti di energia rinnovabili. Oggi più che mai rompere la dipendenza dal gas e investire sulle rinnovabili è un gesto di pace.

FIAB Italia, con l’intervento in diretta del Presidente Alessandro Tursi, ha aderito ufficialmente alla campagna ideata nel 2005 dai conduttori di Caterpillar, che, dai microfoni di Rai Radio2, ebbero l’idea di coinvolgere il pubblico in una grande festa degli stili di vita sostenibili, immaginando con l’aiuto di alcuni scienziati un decalogo sul risparmio energetico attuabile nelle vite di tutte e tutti, l’ambientalismo era un tema ancora di nicchia. Dopo 18 anni, i temi posti dalla campagna sono diventati l’asse portante delle politiche governative a livello nazionale, europeo e globale. Nel frattempo, si è ampliato il mercato della green economy, ovvero di coloro che producono beni, tecnologie e servizi per la tutela dell’ambiente, dimostrando che la transizione ecologica conviene da tutti i punti di vista.

Fiab Teramo ha rilanciato l’iniziativa organizzando una pedalata simbolica che partirà da Piazza Martiri della libertà alle h.16:00 per lì tornare dopo aver percorso la via del Bosco Martese nel classico giro di Torricella Sicura. Invitiamo quindi tutti a partecipare alla pedalata, libera e aperta a tutti, non difficile, che sarà di circa 18 km e a ritrovarsi poi in piazza Martiri della Libertà, intorno alle 18:30, opportunamente illuminati come da codice della strada.

Fiab Teramo invita tutte le istituzioni della città e della Provincia a partecipare all’evento con lo spegnimento simbolico delle luci come hanno già annunciato, in prima fila il Quirinale e moltissimi Comuni italiani, scuole, Università e altre istituzioni ed enti.