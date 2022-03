BIM/ PIOVONO I DELEGATI (ECCO CHI SONO): PER LA PRESIDENZA IN CORSA D'ALONZO E DI GIROLAMO

Piovono i delegati dei Comuni aderenti al Bim per la grande guerra all'accaparramento della presidenza che come noto se la giocheranno: Luca Di Girolamo e Giuseppe D'Alonzo. Fuori da ogni gioco (per fortuna): Gabriele Minosse abbandonato da tutti.

Questi i delegati dei Comuni giunti fino ad ora (mancano all'appello ad oggi: Giulianova, Colledara e Notaresco)

Torricella: Sindaco e Di Nicola Marco

Teramo: Cavallari e Sindaco

Canzano: Sindaca

Bellante: Sindaco

Basciano: Timperi Mattia

Crognaleto: Sindaco e Persia Orlando

Penna S.Andrea: Lelli Ottavia

Campli: Passaquale Cristina e Di Girolamo Luca

Cortino: Sindaco e Di Stefano

Castel Castagna: Sindaca

Castellalto: Sindaco

Civitella: Alberto Di Carlo

Cermignano: Marchiselli Elisa

Castelli : Sindaco e Faiani

Ora si attendono gli altri tre comuni, poi sarà il consigliere anziano: Franco Iachetti (nella foto in home), da statuto, a convocare l'assemblea per validare i delegati. Poi, i due candidati Presidenti presenteranno al Bim il loro programma. Sarà votato il più credibile nel corso di una specifica assemblea.

Vi aggiorneremo. Sperando nella trasparenza, quella mancata ed annullata sotto l'egomonìa di Minosse e della sua Giunta. Di sicuro non si faranno ricordare (gli uscenti) per correttezza.