LA CROCE ROSSA HA CONSEGNATO OLTRE NOVEMILA EURO DI BUONI SPESA ALLE FAMIGLIE TERAMANE IN DIFFICOLTA'

È terminata in questi giorni sul territorio comunale la consegna dei buoni spesa che Croce Rossa Italiana, nell’ambito dell'iniziativa nazionale "Il tempo della Gentilezza", ha destinato alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia. I volontari del Comitato di Teramo, da sempre attivi in ambito sociale, hanno distribuito in media 4 carnet - per un valore di circa 200 euro - a 46 nuclei famigliari che necessitavano di aiuto. L'elenco delle persone a cui consegnare i buoni, utilizzabili per acquistare beni alimentari e di prima necessità in supermercati e negozi, è stato comunicato all'associazione dall'Ufficio sociale del Comune di Teramo, con cui c'è stata piena collaborazione.

L'iniziativa, che ha coinvolto tutto il Paese, è nata dalle numerose donazioni che i cittadini italiani hanno fatto in piena emergenza su un conto corrente dedicato. Fondamentale l'apporto del Comune di Teramo per individuare le famiglie in maggiore difficoltà, a cui consegnare i buoni spesa.