VIDEO / I PROBLEMI DI VILLA PAVONE TRA PASSAGGI A LIVELLO, CIMITERO, ALTA VELOCITA' E SOTTOPASSO DANNEGGIATO

Si è parlato del quartiere di Villa Pavone nella nuova puntata dell'Altra Città andata in onda, ieri sera su R115. Si è parlato dell’incompiuta dei passaggi a livello, dei problemi di manutenzione e decoro che non mancano mai, nei quartieri e nelle frazioni che abbiamo visitato fino ad oggi, del Cimitero urbano, il più importante del nostro territorio. Ma non solo. Riguarda la puntata cliccando qui sotto in attesa della prossima puntata in onda, ogni giovedi, alle ore 21. Continuate a seguirci come state facendo in tanti!

GUARDA LA NUOVA PUNTATA