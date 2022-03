BAINAIT / E' PIETRO QUARESIMALE L'OSPITE DI QUESTA SERA, TRA LAVORO E SOCIALE, COME CAMBIA LA REGIONE ABRUZZO

Sarà Pietro Quaresimale, assessore regionale, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, l’assessore avrà modo di toccare tutti i temi delle sue deleghe, dal lavoro al sociale, dalla formazione all’edilizia scolastica, ponendo l’accento sulle inizitive, anche innovative, che su suo impulso la Regione ha deciso di adottare, varando un piano sociale che si pone come un unicum in Italia . Ma, come è nello stile di Bainait, non mancheranno momenti di racconto più intimo e personale. BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116