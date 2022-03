ANCHE ALL’UNIVERSITÀ UN PUNTO RACCOLTA BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER GLI UCRAINI

L’Università di Teramo ha deciso di aderire alla campagna di raccolta di beni di prima necessità da inviare alle popolazioni e ai territori colpiti dalla guerra in Ucraina promossa dal Comune di Teramo mettendo a disposizione un apposito locale nel Campus “Aurelio Saliceti”.

Il punto di raccolta si trova nel Polo didattico “G. D’Annunzio” (stanza dietro il portierato, ponte rosso) ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00. In questo modo la comunità accademica potrà partecipare più agevolmente alle donazioni.

Gli aiuti raccolti saranno poi trasferiti direttamente dal personale dell’Università al magazzino centrale allestito dal Comune di Teramo, per essere a loro volta trasferiti e gestiti dall’Associazione Kerjgma di Isola del Gran Sasso e dalla Pro Loco di San Nicolò a Tordino, che stanno organizzando il trasporto verso l’Ucraina.