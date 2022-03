CAMION ROMPE UNA PARTE DI RECINZIONE: CHIUSA L'AREA PER CANI

A seguito della manovra dì un camion del cantiere per il rifacimento del ponte San Gabriele, è stata divelta una porzione dì recinzione dell’area sottostante lo stesso cavalcavia, riservata ai cani. Di conseguenza è stato temporaneamente interdetto l’accesso all’area per cani dì grande taglia, fino a nuova comunicazione. Resta fruibile in ogni caso lo spazio dedicato ai cani di piccola taglia.

Il ripristino dell’area sarà condotto nel più breve tempo possibile.