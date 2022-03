VIDEO / IL GRANDE CUORE TERAMANO AIUTA L'UCRAINA

Grande cuore teramano per gli aiuti all'Ucraina: «Si lavora senza sosta e con grande cuore ... a Varfu Campului, nel nostro centro smistamento in Romania, ai confini con l'Ucraina, e qui a Teramo... oltre che in tanti altri posti in Italia ...- commenta Sergio D'Ascenzo, dell'associazione Kerjgma - È una corsa contro il tempo, perché se l'invasore prenderà il sopravvento le dogane saranno chiuse e non ci sarà più modo di alleviare la sofferenza di chi più di tutti subisce questa follia bellica»