PERICOLO VALANGHE AI PRATI DI TIVO, IL SINDACO CHIUDE AL TRAFFICO IL PIAZZALE, VIETATO ANCHE L'USO DI BOB E SLITTINI

«Per tutto il week end, per rischio valanghe, la stazione dei Prati di Tivo resterà chiusa al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso dal Bar Prati di Tivo (Antonio Riccioni tanto per interderci ) al residence Prati di Tivo. Questo tratto di strada è quello esposto maggiormente. Naturalmente rimane interdetto ai pedoni anche l' area a monte e a valle di quella strada. Il piazzale è aperto così come lo sono i bar e i ristoranti del piazzale stesso. Nella giornata di lunedì sarà convocata la commissione Valanghe del comune per rivalutare la situazione».

Lo rende noto il Sindaco di Pietracamela Antonio Villani che in questo modo vieta in questo fine settimana l'uso di bob e slittini. Come dire statevi a casa o salite per "spendere" due soldi e mangiare. Ne varrà la pena di farlo?