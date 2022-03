FIAMME NEL VIVAIO, 50 PALME DISTRUTTE, FUMO SU STRADA E FERROVIA

Stasera una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto, con un'autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e un'autobotte inviata sul posto dal Comando di Teramo, è intervenuta in un canneto e un vivaio vicini all'argine del fiume Tronto a ridosso della linea ferroviaria Bologna/Taranto nel comune di Martinsicuro. I vigili del fuoco hanno affrontato un incendio che ha interessato circa 50 palme. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio potesse estendersi a tutta l'area del vivaio che complessivamente ha una superficie di circa 4.000 mq. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento dei tronchi di alcune palme che dovranno essere abbattute con un escavatore che sta raggiungendo il luogo dell'incendio, in modo da completare l'estinzione delle parti più interne dei tronchi. Sul luogo dell'incendio è intervenuta anche la Polizia Locale di Martinsicuro.