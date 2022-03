RISSA IN CAMPO, PARTITA SOSPESA TRA MARTINSICURO E GAGARIN

Sospesa per rissa la partita Sporting Martinsicuro - Gagarin Teramo, valevole per la diciottesima giornata del Girone E di seconda categoria. Allo stadio di Villa Rosa sarebbero intervenuti anche i Carabinieri. Ignote le cause della rissa, scoppiata in campo. Secondo alcuni spettatori, uno dei motivi sarebbe anche la diversa visione politica sulla guerra in Ucraina, che, dopo una scontro verbale tra alcuni giocatori, avrebbe provocato la rissa che ha costretto l’arbitro a sospendere l’incontro. Secondo un’altra versione, però, sarebbe stato uno scontro in campo, un classico scontro di gioco a innescare la rissa.