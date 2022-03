DIRETTO A PESCARA IL BUS CON UCRAINI CHE SI E' RIBALTATO SU A14: MUORE UNA DONNA, VENTI PASSEGGERI ILLESI

Era diretto a Pescara il pullman con a bordo una ventina di persone, tutte di nazionalità ucraina, finito fuori strada questa mattina intorno alle 6 al km 101 della A14, all'altezza di Cesena. Nell'incidente è morta una giovane donna

rimasta incastrata sotto il mezzo. Secondo le prime informazioni erano due i pullman partiti dall'Ucraina e diretti in Abruzzo che viaggiavano in direzione sud quando uno dei mezzi è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. In questo momento i passeggeri rimasti illesi si trovano presso la caserma della sottosezione polizia stradale di Forlì per ricevere una prima assistenza in attesa di riprendere il viaggio.

Foto: Repubblica.it