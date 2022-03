SFUMATI I 20 MILIONI DI EURO PER CASTELLI CHE ARRIVA SOLO AL TERZO POSTO, VINCE ROCCA CALASCIO

Non ci sarà il tanto atteso rilancio e rinascita per Castelli che si è piazzato solo al terzo posto nella graduatoria finale del bando Linea A della Regione Abruzzo "Attrattività dei borghi": 20 milioni di euro per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio abbandono. Il progetto "Castelli borgo internazionale della ceramica", pur essendo arrivato terzo su 17 concorrenti, non è riuscito a imporsi per pochi punti. Vincitrice è risultata Rocca Calascio, famosa per il suo castello, al secondo posto: Lama dei Peligni.

Il Sindaco Rinaldo Seca si dichiara molto deluso ma bisogna andare avanti ugualmente. Come noto, il progetto, messo a punto dal Cope e presentato da Castelli si basava su tre direttrici principali: la sede storica del museo della ceramica inagibile per il terremoto, il liceo "Grue" che aspetta il riconoscimento di scuola rara e il comparto artigiano.