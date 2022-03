LA LETTERA / IMPOSSIBILE ACCEDERE ALL'UFFICIO ANAGRAFE

Buongiorno Certastampa. Buongiorno Certastampa.

sto cercando di accedere all'anagrafe di Teramo da più di un mese ma gli uffici sono ancora chiusi.

Per poter accedere mi è stato confermato che è indispensabile usare l'App "ufirst" che permette di prenotare un servizio ma la stessa App risulta incredibilmente piena di errori come si evince dalle recensioni sull'App Store. Molti, me compreso, non riescono a completare il profilo per via di problemi mai risolti e l'App risulta inutilizzabile con il risultato che non posso accedere al servizio di cui ho urgente bisogno.

Inoltre, anche se ci si registra, si entra nell'ufficio senza alcun numero progressivo e occorre organizzarsi con i presenti in base all'orario di ingresso. Senza contare, infine, che le prenotazioni sono ancora chiuse e forse (sottolineo forse, come mi ha comunicato la persona reperibile al numero pubblicato sul sito istituzionale del Comune), apriranno ad aprile e l'unico modo per accedere e tentare di registrarsi per primi perché gli accessi saranno limitati.

Vi immaginate quante persone cercheranno di accedere appena sarà possibile? Ammesso e non concesso che abbiano l'App funzionante.

Sto aspettando riscontro dal supporto dell'App, ma trovo sconveniente cercare aiuto ad una società esterna poter accedere all'anagrafe del mio Comune.

Vi prego di tenere alta l'attenzione su questa situazione e naturalmente vi ringrazio.





Cordialmente,





Marco