ADDETTO STAMPA ASL / RINUNCIA IL GIORNALISTA IN COMMISSIONE, NUOVA NOMINA…

Niente. Il Concorso per l’assunzione di un addetto stampa alla Asl, proprio non è baciato dalla fortuna. Prima hanno cercato di escludere i laureati della triennale in Scienze della Comunicazione. E l’Ordine dei Giornalistj ha protestato. Poi hanno nominato una commissione senza neanche in giornalista, e l’Ordine ha protestato. Poi, dicendo che era saltata per una svista, hanno aggiunto alla commissione l’addetto stampa di un’altra Asl abruzzese, Licia Caprara, ma… evidentemente non l’avevano contattata, prima di nominarla, visto che ha rinunciato per incompatibilità. Nuova nomina immediata, stavolta è quella di Duilio Rabottini, dell’Ufficio stampa della Regione. Sperando che sia la volta buona…