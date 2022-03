RAPINANO DI 800 EURO IN TRE IL DISTRIBUTORE DEL GAS E PICCHIANO IL GESTORE

Assalto al distributore di Gpl. In tre hanno aggredito, malmenato e rapinato il gestore dell'impianto a Sant'Atto. La rapina risale addirittura a sabato sera, poco prima dell'orario di chiusura ma si è appresa solo in queste ore. Il gestore è stato medicato al Pronto soccorso. I tre rapinatori, sono fuggiti in auto con l'incasso del pomeriggio, circa 800 euro.

I carabinieri stanno cercando eventuali immagini catturate da impianti di videosorveglianza della zona che possono essere utili alle indagini. I rapinatori avevano cappelli e cappucci di felpe sulla testa.