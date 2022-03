ARRIVANO IN CITTA' TRENTA BICI ELETTRICHE IN SHARING, MANUTENZIONE AFFIDATA A TRE RIVENDITORI TERAMANI

Trenta biciclette elettriche con custodia e manutenzione affidate ai tre rivenditori di due ruote presenti in città. Diventerà operativo nel giro di un mese e mezzo (al massimo?) il progetto a firma dell'assessore alla viabilità del Comune di Teramo Maurizio Verna che, reduce dall'intervento in corso per la realizzazione di circa 6 km di corsia ciclabile (ed un tratto passerà inevitabilmente in mezzo allo spartitraffico della rotondona ovale), è ben lieto di confermare che tornerà un bike sharing "ma non avrà nulla a che vedere col passato" ossia con quello naufragato sotto l'Amministrazione Brucchi. "L'obiettivo è eliminare ogni atto di vandalismo, motivo alla base del fallimento di quel modello di bike sharing" dichiara Verna. Come funzionerà? Arriveranno 30 bici elettriche. Ogni sera la bici dovrà tornare presso i punti di raccolta individuati presso i punti di vendita attivi a Teramo su via Po, piazza Verdi e Corso de Michetti. "Saranno i rivenditori ad occuparsi della manutenzione delle biciclette e della custodia", prosegue Verna annunciando, infine, l'installazione di varie rastrelliere in giro per la città per agevolare la sosta temporanea dei mezzi elettrici.